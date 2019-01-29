Yunus hat-trick yaptı! Aslan, Bolu'yu dağıttı Yunus Akgün'ün 3 golle yıldızlaştığı gecede Galatasaray, Boluspor'u 4-1 yendi ve Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, 1. Lig ekibi Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi. Yunus Akgün attığı 3 golle yıldızlaştı Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik kaydetti. Boluspor'un tek golü Akabueze'den geldi. Galatasaray ilk maçta Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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