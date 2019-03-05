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Yunus Emre’de AK Parti coşkusu

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalle Buluşmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, Belediyenintoplu taşımada, çöp toplamada, kanalizasyon işlerinde mazeret gösterme lüksünün olmadığını ifade etti.

05 Mart 2019 Salı 11:23
Yunus Emre’de AK Parti coşkusu

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalle Buluşmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, Belediyenintoplu taşımada, çöp toplamada, kanalizasyon işlerinde mazeret gösterme lüksünün olmadığını ifade etti.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in de katıldığı programda konuşan Kutlu, "Milletimiz ile AK Parti arasındaki gönül bağları çok sağlam ve güçlü, inşallah bu anlayış ve irade ile 2053’e, 2071’e hep beraber varacağız. Kütahya’mızı, ülkemizi dünyanın yıldızı yapacağız” dedi.


Kutlu,” Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kütahya Belediye Başkanı olarak görevlendirildikten sonra hemşerilerimizle görüşmeye, birlikte olmaya başladık. Bu süreç içerisinde yaklaşık 160-170 tane merkezde hemşerilerimizle mahalle toplantıları yaptık. Sivil Toplum Temsilcileriyle, kamu kurumlarıyla ve medya mensupları ile görüştük. Hanımların toplantılarına katıldık. Yaklaşık 12-13 bin hemşehrimizle birlikte olma, selamlaşma, tokalaşma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; Milletimiz bizleri seviyor, bizde milletimizi seviyoruz. Gayemiz, sayın başkanım değil, benim başkanım olmak. İnşallah bunu da hep birlikte, gönül birliğiyle başaracağız. Bu şehrin Şehremini olacağız" diye konuştu.



"YUNUS EMRE’YE MAHALLE KONAĞI YAPACAĞIZ"



Seçildikleri takdirde önemli hizmetlere imza atacaklarını kaydeden Kutlu, "Biz Allah’ın izniyle şehrimizi bir emanet olarak görüp, o emaneti mukaddes bir varlık olarak muhafaza edip, daha ötelere taşıyacağız. Şehrimizde yapılamayanları hep birlikte hayata geçireceğiz. Kütahya bizim. Şehrimiz ile ilgili ne sorununuz varsa hep birlikte hayata geçireceğiz. Bunların içinde ekonomik sıkıntılarımızı çözmek, istihdamı arttırmak adına çalışmalar yürüteceğiz. Ev hanımlarımızın mahallemizdeki iş geliştirme merkezlerinde meslek edinerek aile bütçesine, şehir ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürüteceğiz. Bu mahalle birçok ilçemizden daha büyük. Nasıl diğer mahallelerimize Sosyo Kültür merkezleri yaptı isek, bu mahallemize de güzel bir mahalle konağı yapacağız. İçerisinde toplantı salonu, hanımlarımız için iş geliştirme merkezi, genç kardeşlerimiz için spor merkezi, yavrularımız için oyun ve eğlence merkezi, kütüphanesi ve büyük bir bina içerisinde müştemilatı ile geniş bir mahalle konağı kazandıracağız. Yunus Emre Mahallemizin buluştuğu, bir araya geldiği, hemşehrilik ruhunu geliştirdiği, sosyal dayanışmayı güçlendirdiği bir toplanma merkezi yapacağız. Bütün mahallelerimizde olduğu gibi bu mahallemizde de toplu taşıma ile alakalı bir sıkıntının olduğunu biliyorum. Bunu halk otobüsü esnaflarımızla görüştük. Belediye vatandaşına toplu taşımada, çöp toplamada, kanalizasyon işlerinde mazeret gösterme lüksü yoktur. Bu nedenle önümüzdeki dönem içerisinde başta güzergah olmak üzere, hareket saatleri, duraklar, hareket sıklığı dahil olmak üzere halk otobüslerimizin güzergahı ve çalışma sistemiyle ilgili yeni bir çalışma yürüteceğiz. Bunun içerisinde bir kanadında halk otobüsü esnafımız, diğer kanadında mahalle muhtarımız ve mahalleli olacak. İnşallah varacağımız mutabakatla, yapacağımız çalışmayla önümüzdeki dönem toplu taşımada, halk otobüsüyle yaptığımız toplu taşımada hemşehrilerimizin memnuniyetini, arzularının yerine getirilmesini sağlayarak, çok daha konforlu, ulaşılabilir toplu taşıma hizmeti vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:23
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