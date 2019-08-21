Amatör müzikle uğraşan Yunus Emre Nalcı, yaptığı şarkının yanlışlıkla dünyaca ünlü rap sanatçısı Future’nin hesabına yüklenmesiyle birlikte bir anda dünyanın gündemine oturdu. Peki Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Acıpayamlı olan ve Almanya’da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Nalcı küçüklüğünden bu yana müzikle uğraşıyor. Nalcı geçtiğimiz günlerde Future isimli dünyaca ünlü bir sanatçıya ait olan şarkının Almanca versiyonunu söyleyerek dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify’e yükledi. Ardından kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Bir karışıklığın meydana geldiğini belirten Nalcı, olayın ardından ilgi odağı olduğunu belirtirken, 2 günlüğüne de olsa fenomen olmaktan memnun olduğunu ifade etti.