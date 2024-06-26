Yunus Emre Enstitüsü, Brunei’de Türkçe kursu açtı

Enstitü, çok sayıda temsilciliğinin bulunduğu Asya kıtasında Türkçeye gösterilen yoğun ilgiyi karşılamanın yanı sıra, kıta genelinde Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar attı.

Enstitü, Türkiye’nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği bünyesinde düzenlediği kursların yanı sıra Brunei Teknoloji Üniversitesi, Bandar Seri Begavan Din Eğitimi Üniversitesi, Sultan Muhammad Jamalul Alam Ortaokulu ve Brunei Tarih Merkezi olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında Türkçe öğretiyor. Enstitü, ayrıca Türkçe kurs taleplerine istinaden Brunei Başbakanlık Ofisi ve Brunei Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kursları da düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Enstitüsü Brunei Koordinatörü Lale Ersoy, Brunei’deki kurumlarda ve kuruluşlarda Türkçenin tercih edilmeye başlamasının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.