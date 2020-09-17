Yunus Emre Enstitüsü, 60'ncı merkezini Azez'de açtı

AZEZ (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünya genelinde 60'ncı Türk Kültür Merkezini Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde açtı.

Suriye'nin kuzeyinde eğitim çalışmalarına destek olan YEE'nin dünya genelinde 60'ncı merkezi Azez'de hizmete girdi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ve çok sayıda kişi katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek açılışa karar verdiklerini söyledi.

Ateş, "Biz Türkiye’yi insanlığın son adası olarak görüyoruz. Türk kültürü, Türk medeniyeti sınırsızdır. Yunus Emre'yi Azez'de açarak, insan sevgisini ve insanı yaşatma gayretini burada da sürdürmek istiyoruz. Bundan sonra da hep birlikte bu coğrafyayı yeniden barışın, umudun ve özgürlüğün adası haline getirmek için el birliğiyle gayret göstereceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da konuşmasında, "Anlamlı ve güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çam, bu çalışmanın Türkiye'nin bölgede barışın ve huzurun tesisi için gösterdiği gayreti sembolize ettiğini dile getirdi.

Kültür merkezinin önemine dikkati çeken Çam, "Türk kültürünün, dilinin en güzel şekilde anlatılması, tanıtılması birbirimizi tanımamıza, birbirimizin kaynaşmasına vesile olacaktır.” diye konuştu.

Çam, Suriye'de barışın ve huzurun tesis edilmesine katkı sağlayacak çabaları önemsediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu bölgedeki insanlarımızla bütün Suriye’de barışın tesisine öncülük edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kilis Vali Yardımcısı Yılmaz ise, "Enstitü bölgemizde Türkçe eğitiminin geliştirilmesi adına bir standart oluşturması konusunda çok büyük bir mesafe alacaktır inşallah. Beklentimiz bu yönde." dedi.

Faaliyete açılan Türk Kültür Merkezinde 4 sınıf ve yaklaşık 300 kişilik konferans salonu bulunuyor.

Heyet açılışın ardından, Azez'de faaliyet gösteren YTB Anadolu Kültür Merkezini de ziyaret etti.













