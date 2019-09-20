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Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre Ayözen DHMİ Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Yunus Emre Ayözen DHMİ Genel Müdür Yardımcısı olmasından sonraYunus Emre Ayözen'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Emre Ayözen atandı. Peki Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre Ayözen nereli ve kaç yaşında? Yunus Emre Ayözen hangi görevlerde bulundu? Yunus Emre Ayözen daha önce nerelerde çalıştı? İşte Yunus Emre Ayözen biyografisi.

20 Eylül 2019 Cuma 08:53
Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre Ayözen DHMİ Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Yunus Emre Ayözen DHMİ Genel Müdür Yardımcısı olmasından sonraYunus Emre Ayözen'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Emre Ayözen atandı. Peki Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre Ayözen nereli ve kaç yaşında? Yunus Emre Ayözen hangi görevlerde bulundu? Yunus Emre Ayözen daha önce nerelerde çalıştı? İşte Yunus Emre Ayözen biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen oldu. Resmi Gazete’de yer alan son atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen’in atamaları gerçekleştirildi.

Yunus Emre Ayözen kimdir?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı olan Yunus Emre Ayözen 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında İTÜ’nde Ulaştırma Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans yapan Yunus Emre Ayözen Aydın Üniversitesinde Doktora öğrencisidir. 2008-2015 yılları arasında İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan ve önemli projelerde yer alan yeni Ulaşım dairesi Başkanı 2015 Nisan ayından yeni görevine atanıncaya kadar İBB Trafik Müdürlüğü görevini yürütmekteydi. Yunus Emre Ayözen ayrıca 2008-2015 arasında İBB Gençlik Meclisinde önemli görevler bulundu ve bir süre İBB Gençlik Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı TCDD Genel Müdürü mü oldu?

Ali İhsan Uygun kimdir? TCDD atamaları

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 08:53
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