'Yunus Çocuk' 2 Aralık'ta sinemalarda
Bir yunus tarafından büyütülen bir çocuğun hikayesini konu alan Yunus Çocuk filmi, 2 Aralık 2022’de vizyona giriyor.
Bir yunus tarafından büyütülen bir çocuğun hikayesini konu alan Yunus Çocuk filmi, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona giriyor.
Yönetmenliğini Mohammed Kheirandish'in yaptığı film ile "sadece Hollywood yapar” önyargısı da kırılıyor.
Filmin ses kadrosunda, Burak Sergen, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Özge Yağız, Ali Nuri Türkoğlu gibi isimler yar alıyor.