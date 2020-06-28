Yunus balıklarının yeni bir yeteneği keşfedildi

Avusturalya'lı bilim insanları yaptıkları bir araştırma sonucu, yunus balıklarının birbirlerlerinden yeni davranışlar öğrenebildiklerini tespit etti.

Current Biology dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında yunus balıklarının avlarını kolayca yakalamak amacıyla tuzak olarak kullandıkları "bombardıman" isimli tekniğe odaklanan bilim insanları, bu teknikte daha iyi olabilmek için yaşıtlarının sahip oldukları yetenekleri gözlemlediklerini ve zaman içinde neler yaptıklarını öğrenebildiklerini belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Sonja Wild, elde ettikleri bulguların, yunuslarda yiyecek arama davranışlarının birden fazla iletim yolunun olduğunu gösterdiğini; deniz memelileri ve büyük maymunlar arasındaki iletişimin doğasında çeşitli davranış benzerlikleri olduğunu söyledi.

Wild, "Çalışmamız gösteriyor ki, "bombardıman" tekniği yunuslar arasında sosyal öğrenme yoluyla yayılıyor. Yunuslar ve diğer dişli balinalar, yemek arama davranışını öğrenmek için 'annen gibi yap' stratejisini takip etme eğiliminde olduğundan bu oldukça şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.