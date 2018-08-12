Yünsa, net kârını 5 kat artırdı

Yünsa yılın ikinci çeyreğinde 14,6 milyon TL net kâr elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre net kârını 5 kat artırdı. Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi olarak dünya lideri olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniden yapılanma sürecimizi başarıyla yöneterek sağlıklı bir yapı oluşturduk. Ar-Ge ve inovasyonla büyümemizi sürdürüyoruz. Ciromuz ise 169,6 milyon TL’ye ulaştı. Verimlilik odaklı çalışmalarımızla ülkemizin ekonomik büyümesine, milli ekonomiye ve endüstriyel birikimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.