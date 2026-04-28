Belediyeyi başkan değil yardımcısı yönetiyormuş

HABER MERKEZİ

CHP’li 7 belediye başkanı dahil 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın dünkü duruşmasına gizli tanıkların ifadeleri damga vurdu. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanık ‘XYZ49QP’, Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlükleri tek tek anlattı. Gizli tanık, belediyedekilerin işlerini daha kolay yürütmek için kendilerine yakın isimlerle çalışmak istediklerini aktararak, şunları dile getirdi:

BEŞİKTAŞ KOKUŞMUŞ

“Sanık Fahri Aksoy, ihalelerde kendisine yakın isimlerle çalışmak istemiştir. Burada maksat rant elde etmektir. Tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz ise Başkan Yardımcısı’dır. Belediyenin bir numarasıdır. Belediyeyi yöneten Rıza Akpolat değil, Ali Rıza Yılmaz’dır. Bunu dışarıda da herkes bilir. Rıza Akpolat acemi olduğu için belediyeyi daha çok yönlendiren Ali Rıza Yılmaz’dır.” Belediye içindeki kokuşmuş yapıyı anlatan gizli tanık, şöyle devam etti: “Aziz İhsan Aktaş, bunu belgeleriyle ortaya çıkarmıştır. Sanık Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın düğününün müteahhit tarafından yapıldığını kendisi de doğrulamıştır, belgelemiştir. Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkı bu şekilde dönmektedir” dedi. Bugüne ertelenen duruşmada, 2’si gizli olmak üzere 5 kişi “tanık”, bir kişi “mağdur” sıfatıyla dinlenirken, 1 tutuksuz sanığın da savunması alınmış oldu.