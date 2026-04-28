Türkiye en iyiler listesine damga vurdu: Türk kuruyemişleri zirvede
Türkiye en iyiler listesine damga vurdu: Türk kuruyemişleri zirvede

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye en iyiler listesine damga vurdu: Türk kuruyemişleri zirvede

TasteAtlas’ın yayımladığı “dünyanın en iyi kuruyemişleri” listesinde Türkiye’den üç lezzet yer aldı.

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fystiki Aeginas yer aldı.

 

ANTEP FISTIĞI EN İYİ 3 ARASINDA

TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi' listesinde ilk sırada Yunanistan’a özgü Fystiki Aeginas yer aldı. Aegina adasında yetiştirilen bu özel fıstık, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor.

İkinci sırada, Sicilya’da Etna Yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistacchio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı.

 

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI VE AYDIN KESTANESİ DE LİSTEDE YER BULDU

Listenin devamında İspanya’dan Marcona bademi, Avustralya kökenli makademya, Yunanistan’dan Fystiki Megaron ve Fthiotida fıstıkları, Portekiz’den Terra Fria kestanesi ile İtalya’dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı.

Dünyanın en iyi 15 kuruyemişi

1. Fystiki Aeginas (Yunanistan)

2. Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)

3. Antep fıstığı (Türkiye)

4. Marcona bademi (İspanya)

5. Makademya (Avustralya)

6. Fystiki Megaron (Yunanistan)

7. Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)

8. Castanha da Terra Fria (Portekiz)

9. Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)

10. Nocciola del Piemonte (İtalya)

11. Aydın kestanesi (Türkiye)

12. Brezilya cevizi (Brazil nut)

13. Giresun tombul fındığı (Türkiye)

14. Noix de Grenoble (Fransa)

15. Almendra de Mallorca (İspanya)

Türkiye'nin kalite üssü tamamlandı! Türkiye Yüzyılı'nın dev projesi bitti!
Türkiye'nin kalite üssü tamamlandı! Türkiye Yüzyılı'nın dev projesi bitti!

Konut Projeleri

Türkiye'nin kalite üssü tamamlandı! Türkiye Yüzyılı'nın dev projesi bitti!

Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde
Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde

Kültür - Sanat

Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde

Savaşlar ticaretin yönünü değiştirdi, Türkiye öne çıktı
Savaşlar ticaretin yönünü değiştirdi, Türkiye öne çıktı

Gündem

Savaşlar ticaretin yönünü değiştirdi, Türkiye öne çıktı

Yakın zamanda ilan edilecek! Türkiye'den enerjide yeni hamle
Yakın zamanda ilan edilecek! Türkiye'den enerjide yeni hamle

Ekonomi

Yakın zamanda ilan edilecek! Türkiye'den enerjide yeni hamle

