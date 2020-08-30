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Gündem Yunanlılardan 30 Ağustos provokasyonu: Türkler bizi katletti
Gündem

Yunanlılardan 30 Ağustos provokasyonu: Türkler bizi katletti

Yunanistan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümünde yayımladığı belgeselde kahraman Türk askerleri "katil" gibi gösterildi. Anadolu'yu işgal eden cani Yunan askerlerinin ise masum gibi gösterildiği belgeselde Türk askerlerinin Yunanlıları aşağıladığı, katlettiği, astığı, işkence ettiği ve yaktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:22:00 - 2020-08-30 14:22:45

 yeniakit.com.tr 

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunanistan'ın "Sakarya Meydan Muharebesi" ve "Büyük Taaruz" savaşları sırasında yaşadıkları ağır hezimet bir belgeselde anlatıldı. Türkler tarafından denize dökülmeyi hazmedemeyen Yunanlıların yaptığı belgeselde Anadolu'daki kendi katliamlarını ve tecavüzlerini görmezden geldiği görüldü.

Kendilerini "mazlum" gibi göstermeye çalışan Yunanlılar akılalmaz iddialarla kahraman Türk askerini kötülemeye çalıştı. Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte Yunan ordusunun Anadolu'daki ilerleyişinin durduğu aktarılan belgeselde Türk askerlerinin Yunan kuvvetlerini acımasızca katlettiği iddia edildi. Belgeselde Türk askerlerini "katil" olarak göstermeye çalışan Yunanlıların kuyruk acılarının halen daha taze olduğu gözlemlendi.

Yaşadıkları ağır hezimeti unutamayan Yunanlıların bugün dahi Türkiye'ye kafa tutmaya çalışması ise "dayak yemeye doymadılar" şeklindeki yorumları beraberinde getirdi.

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