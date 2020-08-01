Yunanlılar sınır hattını işaret ederek ilginç iddiayı ortaya attı: Türkiye ve Yunanistan...

Son günlerde iki ülke arasında tırmanan gerilimden sonra Yunanistan ve Türkiye heyetlerinin önce İpsala sonra da Dedeağaç’ta bir araya geldikleri ileri sürüldü.

Yunanistan'da hükümete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Yunanistan ve Türkiye heyetlerinin önce İpsala sonra da Dedeağaç'ta bir araya geldikleri ileri sürüldü.

Kathimerini gazetsinden Stavros Cimas'ın haberine göre; Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan krizin gölgesinde ve tüm gözlerin oraya çevrildiği bir sırada ağırlıklı olarak teknokratlardan oluşan iki ülkenin heyetlerinin herkesten habersiz Çarşamba günü İpsala'da ve Perşembe günü de Dedeağaç'ta bir araya geldikleri belirtiliyor.

Görüşmenin ana temasının, geçtiğimiz Mayıs ayında Meriç Nehri sınır bölgesinde bulunan Melisokomio noktasında iki ülke arasında krize neden olan yaklaşık 15 dönümlük bir kara parçasının aidiyeti konusunun önce harita üzerinde, sonra da heyetlerin bölgede yaptığı incelemelerle ilgili olduğu belirtiliyor.

Teknokratların yanısıra iki taraftan da askeri yetkililerin de hazır bulunduğu heyetler arası görüşmede, iki tarafın da hazırladığı çalışmanın Dışişleri Bakanlıklarına gönderileceği ifade ediliyor.