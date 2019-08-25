Yunanlılar Erdoğan'ın o ataması sonrası korkuya kapıldı!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla general ve amiral atamaları yapıldı. Yunanistan basını ise Akdeniz Bölge Komutanlığına atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin ardından paniğe kapıldı. Tuğamiral Kireçtepe, 1996 Kardak çıkarmasında adadan Yunan bayrağını indiren 12 SAT komandosundan biriydi.

Yunan medyasının Doğu Akdeniz korkularına bir yenisi daha eklendi. 1996'da Kardak'ta Yunan bayrağını indiren SAT komandolarından olan Ercan Kireçtepe'nin Akdeniz Bölge Komutanı olması, Yunanlıları korkuttu. Yunan gazetesi Ekathimerini haberi, "Akdeniz'deki en önemli üslerden birine Tuğamiral Ercan Kireçtepe atandı. Ercan Kireçtepe, 1996'da Türkiye ve Yunanistan'ı neredeyse savaşın eşiğine getiren Kardak çıkarmasında, SAT komandosu olarak görev yapmıştı" girişiyle verdi. FETÖ kumpas davaları mağduru olan Tuğa. Ercan Kireçtepe, geçmişte Kardak çıkarmasını yapan askerler arasındaydı.

23 sene sonra aynı ismi görünce paniğe kapıldılar

Gazete, Kardak'ta Yunan bayrağını indiren Tuğamiral Kireçtepe'nin Akdeniz Bölge Komutanlığına getirilmesine dikkat çekerek 23 yıl sonra aynı isimle karşı karşıya geldiklerini vurguladı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hidrokarbon arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz" sözlerine de yer verdi. Doğu Akdeniz konusunda paniğe kapılan Ekathimerini, "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" hakaretinde bulundu.