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Dünya Yunanlı Ermeniler cepheye getirilecek
Dünya

Yunanlı Ermeniler cepheye getirilecek

Yunanistan’ın Ermenistan ordusunun özel birliklerini eğittiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bu defa, ülkedeki Ermenilerin Karabağ’a savaşmaya geleceği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:48:00 -
Yunanlı Ermeniler cepheye getirilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeni asıllı Yunanistan vatandaşlarının, Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler elde ettiklerini bildirdi.

Bazı Batı ülkelerinden Ermeni asıllı kişilerin savaşçı ve paralı asker olarak Azerbaycan’a karşı savaşmaya geleceği konusunda haberler aldıklarını ifade eden Hacıyev, “Özellikle Ermeni asıllı Yunan vatandaşlarının, işgal altındaki Azerbaycan bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler geliyor. Biz o devletleri Azerbaycan’a karşı bu tip provokasyonlardan uzak durmaya, tedbir almaya çağırıyoruz. Bu ülkelerin vatandaşları askeri operasyonlara katıldıkları durumda hedefe dönüşecektir” diyerek uyardı.

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