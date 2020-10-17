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Dünya Yunanlı Dendias’ın Ermeni provokasyonu
Dünya

Yunanlı Dendias’ın Ermeni provokasyonu

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik sürdürdüğü işgalin yanı sıra Azeri sivilleri katletmesini görmezden gelen Yunanistan, Erivan’a destek çıkarması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:02:00 -
Yunanlı Dendias’ın Ermeni provokasyonu

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine itiraz eden ve Türkiye’nin bölgedeki meşru hakkını yasa dışı ilan etmeye çalışan Yunanistan, Ermenistan’da provokatif adımlar attı. İşgalci Ermenistan’ın yanında olduğunu beyan etmekten çekinmeyen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkeye yaptığı “işgale destek” ziyaretinde ilk olarak sözde soykırım anıtına uğradı. Twitter’dan ziyaretini paylaşan Dendias, “Ermenistan ziyaretime, soykırım anıtına uğrayarak başladım” mesajını yayınladı. Sözde anıta çelenk bıraktıkta sonra Başbakan Nikol Paşinyan’la görüş ayrılan Dendias’ın Erivan’a destek sözü verdiği belirtildi.

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