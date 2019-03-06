Yunanlar'ın kabusu Mavi Vatan 2019 tatbikatı sona erdi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük donanma tatbikatı olan Mavi Vatan 2019 sona erdi. 103 geminin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, üç denizde de eş zamanlı olarak yürütüldü.

Çeşitli fazlar ile gerçekleştirilen bu dev organizasyon, yurt içi ve yurt dışında da büyük yankı uyandırdı. Hava ve kara destekli operasyonlar icra edilen tatbikat tarihe geçti.

Tatbikat sona erdi

Özellikle farklı senaryo ve coğrafyalarda gerçekleştirilen tatbikatın taktik ayağı bugün sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, tamamlandığı bugün duyrulan tatbikatın görüntüleri ile ilan edildi.

"Mavi Vatan'da Güçlüyüz Anavatan'da güvendeyiz." sloganıyla başlayan tatbikat, yine bu sözlere yakışır bir şekilde sona erdi. Özellikle dosta gurur, düşmana korku salan görüntüler, geride gurur dolu izler bıraktı.

Mavi Vatan Yunan basınında

Cumhuriyet tarihinde düzenlenen en büyük deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan ve ana vatanı çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin "gövde gösterisi"nde bulunduğuna dikkat çekilirken, tatbikatın, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetleri sırasında gerçekleştiği vurgulandı.

Ta Nea gazetesi, "Mavi Vatan'ın arka planında sondaj sonuçlarının açıklanması için geri sayım" başlığı altında yayımlanan haberinde, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye'nin "güç gösterisi"nde bulunarak, bölgede büyük çapta askeri tatbikat başlattığını ifade etti.

Gazetede, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Mavi Vatan Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil şirketinin araştırma sonuçlarının açıklanmasının hemen öncesinde kritik bir dönemde başlatıldığına dikkat çekildi.

Haberde Türkiye'nin, GKRY'nin enerji programı karşısında, "gelişmelerin önüne geçmeye çalıştığı ve her halükarda enerji oyununda basit bir seyirci olarak kalmayı reddederek belirleyici rolünü sürdürmek istediği" yorumunda bulunuldu.

Real News gazetesi ise sitesinde yer verdiği haberde, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Mavi Vatan Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de Amerikan Exxon Mobil'in araştırma sonuçlarını açıklamasından bir gün önce başlatıldığına vurgu yaparken, Türkiye'nin tatbikat için kapattığı alanın, Meis Adası'nın kıta sahanlığını kapsadığı ve GKRY'nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin bir bölümünü de içine aldığını ileri sürdü.

Haberde, "Türkiye Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de bugün başlayan ve 8 Mart'a kadar sürecek deniz tatbikatıyla güç gösterisinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.