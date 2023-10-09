  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in katliamlarına uyuyan Papa Filistin saldırıya geçince uyandı!

Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı

Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

Türk devi sponsor oldu: Türkiye'nin devleri desteği verdi! 4. SEERC İstanbul Konferansı çok ses getirecek

İsrail Cumhurbaşkanı olacakları gözler önüne serdi

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

Çinli rakibi pazar payını kapmak istiyor: ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Çin'den ABD'ye teknoloji savaşı!
Yerel Yunanların geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanların geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 10:27:00 -
Yunanların geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Datça'da, Yunanların geri ittiği fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan toplam 22 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

776 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı, 30 organizatör gözaltına alındı
776 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı, 30 organizatör gözaltına alındı

Gündem

776 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı, 30 organizatör gözaltına alındı

Kuşadası açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuşadası açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris’te 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Marmaris’te 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Yaşam

Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23