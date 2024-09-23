Yunanlar duyurdu: ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi!

Haberde ABD’li yetkililer, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemlerinin ‘yumuşak’ bir şekilde devre dışı bırakılmasını önerdi.

Haberde, ABD’nin yaz aylarında Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla ilgili sorunun çözümüne yönelik ayrıntılı bir teklif sunulduğuna dikkat çekildi.

İNCİRLİK TEKLİFİ

ABD yetkilileri Rus füze sisteminin Türkiye’nin güneyindeki İncirlik Üssü’nde ABD birliğinin içine konulması önerisini ortaya attı. Bu şekilde hem füzeler Türkiye’de tutulurken Rusya ile yapılan anlaşma da bozulmamış olacak.

F-35 İÇİN İNCİRLİK'İ ŞART KOŞTULAR

Buna göre, ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemlerinin 'yumuşak' bir şekilde devre dışı bırakılmasını önerdi. Haberde, F-35 programına yeniden girmeleri karşılığında Türkiye'den S-400'leri ABD'ye teslim etmesini veya İncirlik üssündeki ABD kontrolündeki sektöre transfer edilmesi şart koşuldu.

"HERHANGİ BİR MADDEYİ İHLAL ETMEYECEK"

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olduğu görülen görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik üssüne aktarılması önerisini ortaya attılar. Bu şekilde Türkiye, kendi bakış açısından uluslararası bir utançla eşdeğer olacak bir geri dönüşten kaçınacak, ancak Rusya ile olan sözleşmesinin şartlarını ihlal etmeyecek veya bağlayıcı olabilecek herhangi bir maddeyi ihlal etmeyecek."

"ABD VE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE OLACAK"

Kathimerini kaynaklarına göre, Türkiye’nin bu aşamadaki tepkisi olumlu değil, ancak görüşmelerin bu hafta New York’taki BM Genel Kurulu’nun aralarında devam etmesi bekleniyor. Eski Pentagon yetkilisi olan Michael Rubin’in de eklediği gibi, “Türk mevkidaşları reddetti ve onları Türkiye’nin içindeki kutuda tutacaklarını söyledi. Ancak anlaşma ölmedi, çünkü F-35 anlaşmasının yeniden canlandırılması, liderler ve güvenlik yetkililerinin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nda bir araya gelmesiyle ABD ve Türkiye’nin gündeminde olacak.”