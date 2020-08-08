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Gündem

Yunanistan'la ilgili kritik ifadeler: Sıcak çatışma olursa adalar...

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Yunanistan'ın saldırganlaşması halinde Ege'de statükonun değişeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:51:00 -
Yunanistan'la ilgili kritik ifadeler: Sıcak çatışma olursa adalar...

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Yunanistan'ın sıcak bir çatışmada Kuzey Ege'den Meis'e kadar geniş bir coğrafyada ana karamızın hemen dibindeki adalarını korumasının askeri olarak mümkün olmadığını bildirdi.

Alabarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunan tarafı bu hakikati göremeyerek saldırganlaşırsa Ege'de statüko da değişecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Alabarda'nın tweeti:

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Yorumlar

Lokantaci Necati Müller

Ekonomik olarak dibe vurduk, psikolojik olarak bittik. Bu da kesin sonumuz demektir, Yünan bizi yerle bir eder, hatta Uganda bile bizi haritadan siler !
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