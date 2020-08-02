Yunanistan’la gerilime dahil olarak Türkiye’yi hedef aldılar! ‘Egemenlik haklarımıza saldırı’

Mısır yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de planladığı yeni sismik araştırmalara skandal açıklamalarda bulundu.

Mısır Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin son yayınladığı NAVTEX’de (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) bahsi geçen alanın ‘Kahire’nin münhasır ekonomik bölge olarak hak iddia ettiği alanla potansiyel olarak çakıştığı’ belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre açıklamada, bu potansiyel ihlalin, Türkiye’nin yayınladığı NAVTEX’in sekizinci maddesine yer aldığı belirtildi; bu durum ‘Mısır’ın egemenlik haklarının bir ihlali ve bu haklara bir saldırı’ olarak nitelendi.

Türkiye ile Yunanistan arasında, önceki hafta Meis adası açıklarında tırmanan NAVTEX gerilimi Almanya’nın arabuluculuğunda yatışmıştı.