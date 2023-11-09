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Gündem Yunanistan'la 4. tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısı 13 Kasım'da
Gündem

Yunanistan'la 4. tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısı 13 Kasım'da

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:39:00 -
Yunanistan'la 4. tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısı 13 Kasım'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısı 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıya askeri ve sivil heyetler katılacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında MSB kaynakları bazı soruları yanıtladı.

Dördüncüsü gerçekleştirilecek Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na ilişkin soru üzerine kaynaklar, iki yıl aradan sonra yapılacak toplantının 13 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uzun bir aradan sonra yapılacak toplantıda birçok konunun ele alınacağı, toplantıya askeri ve sivil heyetlerin katılacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Katar ziyaretine ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ziyaretin “Yırtıcı Şahin-5 tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında gerçekleştirildiğini, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapıldığını aktardı.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA TAKDİR TBMM'NİN"

İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili soru üzerine takdirin TBMM’de olduğunu hatırlatan kaynaklar, son dönemde bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, “Savunma ve güvenlik ile ilgili tüm konuları yakından takip ederek, kendi güvenliğimiz açısından gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.
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