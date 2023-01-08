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Dünya Yunanistan'ın Türkiye rüyası: Bu olursa karasuları 12 mile çıkar
Dünya

Yunanistan'ın Türkiye rüyası: Bu olursa karasuları 12 mile çıkar

Yunan medyası karasularını 12 mile çekmenin en önemli yolunun Türkiye'de kaos çıkmısı olduğunu ve bunun için Türkiye'de seçimleri beklediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 22:11:00 -

Yunan yayın kuruluşlarından MEGA TV'de, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığı konuşuldu.

Çevirisinin Youtube kanalı WOS tarafından yapılan yayında, Yunanistan’ın karasularını genişletmek için Türkiye'de bir kaos oluşmasını beklediği vurgulandı.

Türkiye'de kaos bekliyorlar

Yunanistan'da yapılacak seçimde güçlü bir hükümetin çıkması durumunda ve Türkiye'nin ise siyasi bir kargaşa içine girmesi halinde Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çekilebileceği belirtildi.

"Seçimleri bekliyor"

Yunanistan'ın Türkiye'nin siyasi kaosa girmesini beklediğini söyleyen Yunan gazeteci Christina Korai, "2 ay önce bu yayında ne demiştik hatırlayın. Her şey ayarlandı, sadece cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekiyor. Bu uygulayabileceği bir haktır, kimseye sormamıza gerek yoktur. Ancak bu genişleme Girit'in güneyiyle ilgili. Ege'den de bahsediyoruz. Ana odak noktası burası. Bu yüzden seçimlerden sonra olmasını bekliyoruz. O zaman yapılacak." dedi.

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