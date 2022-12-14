Yunanistan'ın tüm hesapları altüst oldu... İngiltere Doğu Akdeniz'e geri dönüyor!

Türkiye'den yapılan açıklamaları 'meydan okuma', 'gözdağı' veya 'tehdit' gibi başlıklarla haberleştiren Yunan medyası, bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları öne çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın "Yunanistan'a karşı yeni 'kışkırtıcı' açıklamalardan üzüntü duyuyoruz" dediğini aktaran basın, Washington'ın Ankara'ya sert bir mesaj verdiğini savundu.

Kınama gelmemesi sonrası kaygı duyuyor

Ancak CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan savaş tehdidi: ABD'nin de aralarında bulunduğu müttefikler sessiz' başlıklı bir habere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina’yı vurur' diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" dediğini aktaran CNN Yunanistan, aradan 48 saat geçmesine rağmen Atina'nın müttefiklerinden sert bir kınama mesajı gelmemesinden duyduğu kaygıyı gizlemediğini yazdı.

Doğu Akdeniz'de yeni saf düzeni: İngiltere-Türkiye

Kathimerini gazetesi ise, 'İngiltere Türkiye aracılığıyla Akdeniz'e geri dönüyor' başlığını taşıyan bir haber yayımladı. Londra'nın Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile rekabet etmeyi planladığını kaydeden gazete, ayrıca planlar arasında Ankara ile savunma işbirliğini geliştirmenin de bulunduğunu dile getirdi.

Vasilis Nedos imzalı haberde, İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de oynamaya can attığı rolün Atina ve Güney Kıbrıs'ta endişeye yol açtığı belirtildi. Habere göre, Londra Doğu Akdeniz'deki varlığının bölgedeki en aktif güç olan Fransa ve Avrupa Birliği ile rekabete girmekten geçtiğinin farkına varmış gibi görünüyor.

İngiltere'nin jeopolitik varlığını yeniden inşa etmeyi denerken Avrupa'nın kritik bölgeleri ve Doğu Akdeniz öne çıkıyor. Kathimerini, Londra yönetiminin Türkiye ile yakın ilişkiler ve koordinasyon arzuladığının göründüğü yorumunu yaptı.