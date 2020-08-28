Yunanistan'ın son umudu İtalya, Fransa ve BAE tarafından korunmak

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan umudunu İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağladı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede "yasadışı" faaliyetler yürüttüğünü iddia eden Yunan basını, ayrıca Türkiye'nin Yunan hava sahasına yönelik ihlaller gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin provokasyon peşinde koştuğu hezeyanında bulunan Yunan basını, "Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in karasularının genişletilmesiyle ilgili açıklamasından birkaç saat sonra Türkiye'den gelen 18'i silahlı en az 27 uçak Yunanistan hava sahasına yönelik 47 ihlal ve 4 alçak uçuş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerçekleştirdiği ortak deniz ve hava tatbikatından görüntüleri paylaşan Yunan basını aklınca Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkarak "Bu işbirliğinin sadece bu özel tatbikatı içermeyeceğini bölgeyi gözetleyen istikrarlı bir askeri işbirliği olacağını umuyoruz. Bu birlik uluslararası hukuku koruyacak. Ayrıca BAE de bizim yanımızda." dedi.