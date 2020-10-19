  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından Türk karasularına itilen mülteciler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:31:00 -
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sık sık Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen sığınmacılardan 22’si daha Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın ittiği mültecileri Türk Sahil Güvenliği kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.

Yine Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 9 sığınmacıyı kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Azerbaycan'a destek verdiler
Dünya

Azerbaycan'a destek verdiler

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'daki demiryolları binasına Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyle..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay