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Yerel Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 21:55:00 -
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27’si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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