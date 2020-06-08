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Aktüel

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:35:08 -
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen ve sonrasında Türk Sahil Güvenlik Ekipleri’nden yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen, İHA ile tespit edildi. Tespit edilen bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmeni kurtardı.


Kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

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