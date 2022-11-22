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Aktüel Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen Marmaris’te kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:56:00 -
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi ALAN Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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