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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye can simidi oldu
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye can simidi oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 23:25:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye can simidi oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "KB-4510" botuyla Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

 

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