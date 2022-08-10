Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 19.30 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve lastik botun su alarak sürüklendiği bilgisi üzerine geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Ağustos günü saat 22.25 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler 9 Ağustos günü saat 01.15 sıralarında yine Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 54 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



