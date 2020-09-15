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Aktüel Yunanistan'ın Moria kampındaki yangına ilişkin şüpheli 5 sığınmacı gözaltına alındı
Aktüel

Yunanistan'ın Moria kampındaki yangına ilişkin şüpheli 5 sığınmacı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:16:39 -
Yunanistan'ın Moria kampındaki yangına ilişkin şüpheli 5 sığınmacı gözaltına alındı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, geçen hafta çıkan yangınlar sonrası binlerce sığınmacının evsiz kaldığı kampı ziyaret etti.

Yangında kundaklama şüphesiyle 5 sığınmacının gözaltına alındığını belirten Hrisohoidis, kimliği tespit edilen diğer bir şüphelinin de arandığını kaydetti.

Yunan medyası, gözaltına alınan şüphelilerinin Afganistan kökenli olduğunu öne sürdü.

- 12 bin 500 sığınmacı yaşıyor

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında geçen hafta çıkan yangınlar sonucu çadırlar ve prefabrik yapılar tamamen yok olmuştu.

Kamp, geçen günlerde tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Yangının Kovid-19 salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların yol açtığı karmaşanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

- OHAL ilan edilmişti

Kampın alev alması sonrası ortaya çıkan karmaşa nedeniyle adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Kovid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.

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