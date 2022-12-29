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Yerel Yunanistan'ın lastik botta ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın lastik botta ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 21:52:00 -
Yunanistan'ın lastik botta ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.55 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine saat 07.55 sıralarında, Yunanistan unsurlarınca Çeşme ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 35 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Karaya çıkarılan 61 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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