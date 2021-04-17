Yunanistan'ın ilk 'İHA'sı Türkiye'ye karşı göreve başladı! Bir Bayraktar TB2 'gülmekten' düştü(!)

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri dron kullanımına yönelik üçüncü ülkelerin desteğiyle ilk adımları atmaya başladı.

Birlik Gazetesi'nin haberine göre; Yunanistan Kara Kuvvetleri’ni karşılamak üzere Yunan şirketi ALTUS LSA, sınırların ve mülteci akışlarının gözetleme ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için 32 adet ATLAS 204 insansız hava aracı teslim etti.

Kanada, İngiltere ve ABD gibi ülkelerden temin edilen parçaların montajlanmasıyla meydana getirilen ATLAS 204 dronu, 10 ila 15 km menzile sahip olduğu belirtildi.

Konfigürasyonuna bağlı olarak elektro-optik ve kızılötesi (EO / IR) sensörlü çift yük, 55 dakikalık uçuş süresi, ağ üzerinden görüntü aktarma özelliğine sahip olduğu bildirildi.