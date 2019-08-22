Yunanistan'ın göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 92 düzensiz göçmenin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyünde dün gece farklı zamanlarda Cezayir, Fas, Özbekistan, Filistin, Irak, İran, Nepal ve Mısır uyruklu 92 kişi yakaladı. Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan'a geçtikten sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildikleri ileri sürüldü. Yakalanan kişiler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.

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