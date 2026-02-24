ABD Beyrut Büyükelçiliğini tahliye ediyor! Bu neyin işareti?

ABD, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Bu durum Lübnan'da İsrail saldırısı mı olacak ya da CIA güdümlü iç savaş mı çıkacak sorularını beraberinde getirdi.

ABD Pazartesi günü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçiliğinde görev yapan acil olmayan personelin ülkeden ayrılmasını emretti.

Söz konusu karar, İran ile gerilimin arttığı bir süreçte alındı.

Kıdemli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Bu, faaliyetlerimizi sürdürme ve ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetimizi korurken, personelimizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan geçici bir tedbirdir" dedi.

Pazartesi günü yaklaşık 40 büyükelçilik çalışanının Beyrut Uluslararası Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Karar, acil olmayan personel ile aile üyelerini kapsıyor ancak büyükelçilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ABD'li yetkili, "Güvenlik ortamını sürekli olarak değerlendiriyoruz ve son incelememize dayanarak, personel varlığımızı yalnızca temel görevleri yürüten kadroyla sınırlandırmayı ihtiyatlı bir adım olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Trump, müzakerelerin devam etmesine karşın İran'a saldırı tehdidini sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgedeki Amerikan askeri varlığı da her geçen gün artıyor.

Kaynak: Mepa News