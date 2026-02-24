  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var 55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Dünya ABD Beyrut Büyükelçiliğini tahliye ediyor! Bu neyin işareti?
Dünya

ABD Beyrut Büyükelçiliğini tahliye ediyor! Bu neyin işareti?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Beyrut Büyükelçiliğini tahliye ediyor! Bu neyin işareti?

ABD, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Bu durum Lübnan'da İsrail saldırısı mı olacak ya da CIA güdümlü iç savaş mı çıkacak sorularını beraberinde getirdi.

ABD, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Bu durum Lübnan'da İsrail saldırısı mı olacak ya da CIA güdümlü iç savaş mı çıkacak sorularını beraberinde getirdi.

ABD Pazartesi günü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçiliğinde görev yapan acil olmayan personelin ülkeden ayrılmasını emretti.

Söz konusu karar, İran ile gerilimin arttığı bir süreçte alındı.

 

Kıdemli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Bu, faaliyetlerimizi sürdürme ve ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetimizi korurken, personelimizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan geçici bir tedbirdir" dedi.

Pazartesi günü yaklaşık 40 büyükelçilik çalışanının Beyrut Uluslararası Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Karar, acil olmayan personel ile aile üyelerini kapsıyor ancak büyükelçilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ABD'li yetkili, "Güvenlik ortamını sürekli olarak değerlendiriyoruz ve son incelememize dayanarak, personel varlığımızı yalnızca temel görevleri yürüten kadroyla sınırlandırmayı ihtiyatlı bir adım olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Trump, müzakerelerin devam etmesine karşın İran'a saldırı tehdidini sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgedeki Amerikan askeri varlığı da her geçen gün artıyor.

Kaynak: Mepa News

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi
Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi

İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!
İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!

Dünya

İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak!

Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz
Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz

Dünya

Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23