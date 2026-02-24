48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası

Abraham Jesús Ambriz Cano'nun 29 yaşında olduğu ve El Mencho'nun "kişisel ölüm mangası" olarak bilinen örgütsel yapılanmayı yönettiğine dair dış basında yer alan bilgiler, onun sadece bir saha komutanı değil aynı zamanda güçlü bir örgütsel operatör olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre El Yogurt'un bu kapsamlı rolü ve Kartel'in askeri hücreleriyle kurduğu bağ, ölümünden sonra liderlik için adı geçen isimler arasında onu öne çıkarıyor.