Dünya
Yeniakit Publisher
48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası
Giriş Tarihi:

48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası

CJNG lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartelde başlayan liderlik mücadelesinde, 29 yaşındaki Abraham Jesús Ambriz Cano namıdiğer "El Yogurt" öne çıktı. El Mencho'nun kişisel ölüm mangasını yönettiği, "Los Indestructibles" adlı silahlı hücreyi komuta ettiği ve daha önce Meksika Donanması operasyonundan kaçmayı başardığı belirtilen ismin yükselişi, kartel içinde yeni bir güç savaşı ve daha sert bir şiddet dalgası ihtimalini gündeme taşıdı.

Foto - 48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) eski lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından organize suç yapısı içinde yeni bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu mücadelede dikkat çeken isimlerden biri, örgütün genç ama etkili operasyonel komutanı Abraham Jesús Ambriz Cano, lakabıyla "El Yogurt" oldu.

Foto - 48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası

Güvenlik ve istihbarat raporlarına göre El Yogurt, CJNG'nin etkin olduğu Michoacán, Jalisco ve Colima bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı hücrelerin komutasını üstlenmiş güçlü bir isim. Özellikle "Los Indestructibles" olarak bilinen ve eski Kolombiyalı askeri personelden oluştuğu belirtilen militan grubunu yönettiği kaydedildi. Bu hücre, uyuşturucu kaçakçılığı hattı üzerinde kritik yolların kontrolünü sağlayarak CJNG'nin finansal ve operasyonel kapasitesinde rol oynadı.

Foto - 48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası

Abraham Jesús Ambriz Cano'nun 29 yaşında olduğu ve El Mencho'nun "kişisel ölüm mangası" olarak bilinen örgütsel yapılanmayı yönettiğine dair dış basında yer alan bilgiler, onun sadece bir saha komutanı değil aynı zamanda güçlü bir örgütsel operatör olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre El Yogurt'un bu kapsamlı rolü ve Kartel'in askeri hücreleriyle kurduğu bağ, ölümünden sonra liderlik için adı geçen isimler arasında onu öne çıkarıyor.

