48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası
CJNG lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından kartelde başlayan liderlik mücadelesinde, 29 yaşındaki Abraham Jesús Ambriz Cano namıdiğer "El Yogurt" öne çıktı. El Mencho'nun kişisel ölüm mangasını yönettiği, "Los Indestructibles" adlı silahlı hücreyi komuta ettiği ve daha önce Meksika Donanması operasyonundan kaçmayı başardığı belirtilen ismin yükselişi, kartel içinde yeni bir güç savaşı ve daha sert bir şiddet dalgası ihtimalini gündeme taşıdı.