Yürekler ağızlara geldi! Anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkımı süren ağır hasarlı apartman çöktü. O sırada kaldırımda yürüyen anne ile kızının beton parçalarından kaçarak kurtuldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde büyük bir tehlike son anda atlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde, Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.
Enkaz kaldırma çalışması yapılıyor
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı olarak da cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Öte yandan, binanın çöktüğü sırada, kaldırımda el ele yürüyen anne ve kızının savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
