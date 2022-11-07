Yunanistan'ı SİHA korkusu sardı... Manşetten böyle duyurdular

Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği teknolojilerle donatılan Türk ordusu Yunanistan'ın gözünü korkutuyor. Miçotakis yönetimi özellikle İHA ve SİHA'lara karşı önlem almanın yollarını arıyor.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı satın alabileceği savaş uçakları, savaş gemileri ve diğer savunma sanayi araçlarını derledi.

Yunanistan'ın özellikle 2020'de Doğu Akdeniz'de meydana gelen gerilim sonrasında 2021 yılını yeni savaş araçları almaya harcadığına da vurgu yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştiğine dikkat çekilirken 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi.

Fransa ve Almanya'dan silah alımı

Yunanistan'ın, Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı aldığı hatırlatılırken, bu satın almanın devam etmesinin beklendiği de belirtildi. Yunan medyasına konuşan askeri kaynaklar, Ankara'nın bu durumdan rahatsız olduğunu ve Paris'in Yunanistan'a silah ve mühimmat ile birlikte gelişmiş teknoloji vermesinden memnun olmadığını da öne sürdü.

Haberde, Miçotakis'in Avrupalı ülkelerle işbirliğinde ısrarcı olduğu da aktarılırken Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın donanmaya büyük önem verdiği de belirtilirken yeni korvet tipi savaş gemisi satın alınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

"Atina daha fazla SİHA savar almak istiyor"

Yunanistan'ın son dönemde İsrail ile de stratejik ortaklığını artırdığı belirtilirken, Spike NLOS tanksavar füze sisteminin satın alınmasına onay çıktığı ve İsrail yapımı iki adet Heron insansız hava aracının da satın alınması için anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın genişleyebileceği de duyuruldu. Atina'nın ayrıca, İsrail'den daha fazla İHA ve SİHA-savar satın almak için İsrail'le iletişimde olduğu aktarıldı.

"ABD'yle ilişkiler daha güçlü"

Ta Nea'daki haberde, "Atina yüzünü silahlar için Avrupa'ya dönse de Yunanistan-ABD ilişkileri eskisinden çok daha güçlü. Bu hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ve ABD'liler tarafından da dile getiriliyor. Atina'nın en popüler talebi F-35 satın almak" denildi.

F-35'lerin yanı sıra 83 adet F-16'nın yenilenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.