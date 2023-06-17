Yunanistan'ı karıştıran Türkiye'yi sarsan ''Türk'' çıkışı! Kriz büyüyor: İstifa çağırısı, sert tepki
Yunanistan'ı karıştıran ''Türk'' çıkışı: İstifaya çağırdılar. Yunanistan ana muhalefet partisi SYRİZA'nın lideri Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyonda açıkladı. Yunanistan ana muhalefet partisi SYRİZA'nın lideri Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında 'Türk azınlık' ifadesini kullandı. Kriz büyüyor: Batı Trakya'daki Türklerin varlığını hazmedemeyen bazı kesimler, Çipras'ı istifaya çağırdı.
Yunanistan ana muhalefet partisi SYRİZA'nın lideri Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında 'Türk azınlık' ifadesini kullandı. Batı Trakya'daki Türklerin varlığını hazmedemeyen bazı kesimler, Çipras'ı istifaya çağırdı.
25 Haziran'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, Batı Trakya seçmeni ve Türk kökenli milletvekili adaylarına karşı söylem seçim gündeminin önüne geçiyor.
"TÜRK AZINLIK" İFADESİNE TEPKİ
TRT Haber'de yer alan habere göre; Yunan SYRİZA partisinin lideri Aleksis Çipras'ın bir televizyon programında kullandığı "Türk azınlık" ifadesine tepki yağdı. Çipras'ın sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı.
Aleksis Çipras, katıldığı programda eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni'nin Batı Trakya ziyaretinden bahsetti.
ÇİPRAS'A ELEŞTİRİ YAĞMURU
"Batı Trakya'ya giderek Türk azınlığa tavrını koyan ve oyunu değiştirmesi için şantaj yapan Bakoyanni" ifadelerini kullanan Çipras'ın konuşmasındaki "Türk azınlık" sözü, "Batı Trakya'da Müslüman azınlık mı, Türk azınlık mı" tartışmalarına yol açarken bu sözler ülke gündemine oturdu.
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İSTİFA ÇAĞRISI
Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Batı Trakya'daki azınlığın Müslüman azınlık olduğunu ileri sürerken Yunan medyasında ve sosyal medyada Çipras'a ağır eleştiriler geldi. SYRİZA liderini istifaya çağıranlar oldu.