Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! 'Türkiye ile anlaşma yapmaya hazırız'

Ankara'nın Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa, Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İsrail, Doğu Akdeniz'de bizi engelledi"

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz varlığının ilk olarak 1990'larda keşfedildiğini söyleyen Filistinli Büyükelçi, "İsrail baskısı nedeniyle bugüne kadar buradaki doğal gazı kullanamadık. İsrail kıyılarda çalışmamıza izin vermedi" dedi.

"Türkiye ile EZZ imzalayabiliriz"

Star.com.tr'nin haberine göre Filistin olarak Türkiye ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz diyen Mustafa, "Tüm alanlardaki ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu ilişkileri geliştirmek için tüm fikirlere açığız. Bu, Türkiye ile EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşması konusu için de geçerlidir" dedi.

"Türkiye ile doğalgaz konusunda anlaşmaya hazırız"

Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Filistinli Büyükelçi, "Akdeniz'de haklarımız var. Filistin, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazdan da menfaat sahibi. Türkiye ile doğal gaz konusunda anlaşmaya hazırız. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Her şeye açığız" ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında geniş yankı buldu

Büyükelçi Faed Halid Abd Mustafa'nın "Türkiye ile EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşmasına hazırız" açıklaması Yunan medyasında geniş yankı buldu. Yunan medyası Büyükelçinin açıklamalarını manşetlerden duyurdu.