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Dünya Yunanistan'dan Ukrayna kararı
Dünya

Yunanistan'dan Ukrayna kararı

Yunanistan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili olarak Kiev yönetimine yardım yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 14:17:00 -
Yunanistan'dan Ukrayna kararı

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un katılımıyla toplantı yapıldığı kaydedildi.

Toplantıda Miçotakis'in Ukrayna'daki durum hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, "Yunanistan, Ukrayna'nın talebine cevaben, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) müttefikleriyle istişare ederek ve zor durumdaki Ukrayna halkına dayanışma göstererek, gün içinde Polonya'ya ulaşmak üzere 2 C-130 ile askeri malzeme gönderecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün bölgeye insani yardım da gönderileceği ifade edildi.

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