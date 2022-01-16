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Gündem Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren açıklama: Hedefimizden vazgeçmedik
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren açıklama: Hedefimizden vazgeçmedik

Yunan basınında yer alan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma hesaplarından vazgeçmediği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 21:26:00 - 2022-01-16 21:32:42
Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren açıklama: Hedefimizden vazgeçmedik

Yunanistan, Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma hesaplarına sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "12 mil söz konusu olamaz. Bizi test etmesinler. Hak ve hukukumuzun gereğini yaparız" demişti.

Yunanistan, 12 mil tezinden vazgeçmedi

Akar'ın açıklaması sonrası Yunan basını, Yunanistan’ın kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmediği bildirildi.

Yunan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, "Yunanistan’ın temel duruşu, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin (UNCLOS) öngördüğü gibi, ülkenin kara sularını 12 mile genişletme hakkının vazgeçilmez olduğudur." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, Yunanistan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis’in bir radyo kanalına verdiği röportajdaki sözlerinin kişisel fikri olduğunu belirten kaynaklar, Rozakis’in Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyindeki görevinin de 2020’de sona erdiğine dikkati çekti.

Rozakis, istişari görüşmeler sırasında Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaparak, kara sularını 10 mille sınırlandırmayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu ileri sürmüştü.

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