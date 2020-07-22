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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal yaptırım çağrısı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmaması hâlinde Ankara'ya AB yaptırımı uygulanması dışında bir ihtimalin olmaması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 08:20:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal yaptırım çağrısı!

DW Türkçe'nin haberine göre Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda geri adım atmaması hâlinde Avrupa Birliği (AB) yaptırımıyla cezalandırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını sorgulamak, nihayetinde Avrupa'nın haklarını sorgulamaktır" ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "(Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda) müttefiklerimizin de destek vereceğini öngörüyoruz... Türkiye bu doğrultuda devam ettikçe, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da tek yönlü bir yol olacaktır" diye konuştu.  

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