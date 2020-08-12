Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sondaj faaliyetleri sonrası hazımsızlığa kapılan Yunanistan'dan flaş bir açıklama daha geldi.

Açıklamada; Yunan ve Amerikalı dışişleri bakanlarının cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede yaptığı çalışmalar, Yunanistan'da rahatsızlğa neden olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek olması Atina'nın lobi faaliyetlerini ortaya koydu.