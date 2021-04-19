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Dünya Yunanistan'dan Türkiye provokasyonu! İki gemi ile girdiler
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye provokasyonu! İki gemi ile girdiler

Doğu Akdeniz'de provoke edici adımlarını sürdüren Yunanistan'ın Fransız gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişiminde bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri meydana gelen olaya anında müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 09:53:00 -
Yunanistan'dan Türkiye provokasyonu! İki gemi ile girdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ile önlendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara'da iken, Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere duyuru) Fransız “L'Atalante” gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Girit Adası'nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını açıkladı. Yunan NAVTEX'inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile Rodos'un güneyi olarak gösterildi.

Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunan NAVTEX'in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin Türkiye'ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEX'in dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.

'Bölgeyi terk edin' uyarısı

Türkiye'nin NAVTEX'ine rağmen Fransız “L'Atalante” gemisi, Yunan “Elli” fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyardı. Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu değiştirmedi.

Bölgeden uzaklaştılar

Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. “L'Atalante”, bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. “L'Atalante” gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da belirtildi.

Kaynak: Hürriyet gazetesi

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Yorumlar

Eda

Bunlarin tam önlerine atacaksin kursunlari veya bir iki bombayi bak birdaha giriyorlarmi girmiyorlarmi? Ne bu nazikce davranma? Bir degil iki degil.
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1905

bunlar resmen kaşınıyor bunları eşşek tımarıyla kaşımak lazım bizi resmen tahrik ediyorlar bunlar resmen bizim bir hata yapmamızı istiyorlar derhal bir nota verip tekrarlandığında gemilerini bulundukları yere gömülecek deyin ibret-i alem olsun
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