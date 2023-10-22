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Dünya Yunanistan'dan Türkiye mesajı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 22:02:00 -
Yunanistan'dan Türkiye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iyi niyetle ancak dikkatli bir iyimserlikle istişare sürecine girdiklerini ifade etti.

Yerapetritis, haftalık yayımlanan Proto Thema gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Yunanistan ilişkileriyle ilgili henüz diyalog sürecinin başında olduklarının altını çizen Yerapetritis, kullanılan söylemlerde üslup değişikliği ve Ege'deki huzurun önemli kazanımlar olduğunu vurguladı.

Bu kazanımların ne basit ne de kolay olduğuna dikkati çeken Yerapetritis, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her halükarda, temel meselelerimizde ilerleme sağlamak için dürüstlük, uzlaşı iklimine bağlılık ve her şeyden önce evrensel temel değerlere bağlı kalarak uluslararası hukukun katı bir şekilde uygulanması gerekir. Bizim eğilimimiz; büyük farklılıklarımıza, anlık tarihsel bilinç ve bunların karmaşıklığının tam olarak anlaşılmasına değinmektir. Ancak tutarlılık ve dürüstlüğün somut ve kalıcı örnekleri olmalı. Daha sonraki aşamada uluslararası yargı önüne getirilebilecek tek önemli farkımız olan 'kıta sahanlığının sınırlandırılması' ve 'münhasır ekonomik bölge' konusuna da değineceğiz."

İsrail-Filistin çatışmasına 5 maddelik plan önerisi

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın her zaman her türlü şiddet ve terörü kınadığını, uluslararası hukukun sınırları dahilinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını da tanıdığını belirtti.
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Yerapetritis, Yunanistan'ın, başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması gibi İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak 5 maddelik plan önerdiğini hatırlattı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında enerji alanında bağlantı sağlayacak projelere etki etmeyeceği yorumunda bulunan Yerapetritis, "Bu tür projeler, uzun vadeli, birleştirici ve fayda sağlayan projelerdir." dedi.

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