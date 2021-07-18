Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Durduramadık

Yunanistan hükümetinin diplomatik girişimlerinin başarısız olduğunu yazan Yunan basını, 'Türkiye'ye denizaltı satışı durdurulamadı' yorumunda bulundu.

Yunan basını, Yunanistan hükümetinin Türkiye'ye teslim edilecek denizaltı programının askıya alınması için yürüttüğü diplomatik girişimlerinin başarısız olduğunu yazdı.

Alman diplomatik kaynakların "Proje tamamlanmıştır" açıklamasına yer veren Yunan basını, "Türkiye'ye denizaltı satışı durdurulamadı" yorumunda bulundu.

Yunanistan'da "Türkiye bizi geçecek" endişesi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, daha önceden yaptığı konuşmasında Yunanistan'ın dört adet 214 sınıfı denizaltıya sahip olduğuna işaret ederek, "Almanya'nın sevkiyatı sürdürmesi durumunda Türkiye bize karşı stratejik avantaja sahip olur" uyarısı yapmış ve Almanya'dan tutumunu değiştirmesini istemişti.