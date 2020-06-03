Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması

Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile yaşadıklarını gerilime ilişkin konuştu.

Evangelos Apostolakis, Ege'de yaşanan gerilimle ilgili dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin 85 milyonluk bir devlet ve NATO'nun en büyük askeri makinelerinden biri olduğunu unutmayalım. Bu onlarla korktuğumuz anlamına gelmemeli ama şu şartlarda Türkiye ile savaşamayız" dedi