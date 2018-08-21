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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması!

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin tekrar askeri alandaki güven artırıcı önlemleri görüşmeye başladığı belirtildi.

21 Ağustos 2018 Salı 11:29
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması!

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son olayların ve iki Yunan askerin serbest bırakılmasının ardından, Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis'in talimatlarıyla, Türkiye ile silahlı kuvvetler alanındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin askıya alınmasının durdurulmasına karar verildi" dendi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 11:29
  1. Türkiye
  2. yunanistan

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